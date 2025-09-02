41 Comuni rimarranno senz'acqua per 48 ore

Â«Riparazione della condotta principale Ã˜ 1000 dellâ€™Acquedotto Verde in localitÃ Macchie, nel comune di Fara San MartinoÂ», Ã¨ la motivazione dell'interruzione idrica in 41 comuni comunicata dalla Sasi, la societÃ che gestisce il servizio idrico in provincia di Chieti.

L'interruzione dell'erogazione idrica inizierÃ domani 3 settembre intorno alle 12 per concludersi, Ã¨ la previsione della Sasi, dopo oltre quarantotto ore, nel pomeriggio di venerdÃ¬ 5 settembre.

Â«Si tratta di una condotta da 1000 che ha subito due rotture in 2 zone a 100 metri di distanza â€“ ha reso noto il direttore dellâ€™area tecnica della Sasi Pio Dâ€™Ippolito â€“ si tratta quindi un intervento impegnativo e urgente che avremmo dovuto iniziare oggi, ma per informare e consentire agli utenti di far fronte a questa situazione abbiamo deciso di dare il via ai lavori domani. La sospensione della fornitura Ã¨ prevista alle 12.00, poi ci vorranno 5 ore per svuotare le condotta e iniziare le operazioni di saldatura, lavoreremo tutta la notte e salvo imprevisti, le operazioni di riempimento dovrebbero cominciare verso le 4 del mattino del giorno 4 settembre, vanno poi considerati i tempi tecniciÂ».

I comuni coinvolti sono Altino, Archi, Atessa, Ari, Arielli, Canosa Sannita, Casalbordino, Casoli, Castel Frentano, Civitella Messer Raimondo, Crecchio, Cupello, Fara San Martino, Fossacesia, Frisa, Furci, Gissi, Giuliano Teatino, Lanciano, Monteodorisio, Mozzagrogna, Ortona, Paglieta, Palombaro, Perano, Poggiofiorito, Pollutri, Rocca San Giovanni, San Buono, San Salvo (esclusa la marina), Santa Maria Imbaro, Santâ€™Eusanio del Sangro, San Vito Chietino, Scerni, Tollo, Torino di Sangro, Treglio, Vacri, Vasto (esclusa marina), Villalfonsina, Villamagna.