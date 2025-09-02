La pellicola di Antonio Montefalcone proiettata a Londra al 30° Portobello Film Festival 2025

Dopo una valutazione di migliaia di opere giunte da ogni parte del mondo, la pellicola “After the ritual” (“Dopo il rituale”), scritta e diretta nel 2024 da Antonio Montefalcone, sceneggiatore e regista originario di Lanciano, ha avuto l’onore di essere selezionata dal prestigioso Portobello Film Festival 2025. Quest’ultimo è uno dei più rinomati festival di cinema indipendente del Regno Unito, che ha sede a Londra, ed è pronto quest’anno a celebrare uno storico ed importante anniversario, la sua trentesima edizione.

Il film del cineasta frentano sarà proiettato sul grande schermo, agli spettatori del festival, giovedì 11 Settembre 2025, all’interno del Muse Gallery di Londra, situata lungo l’affascinante Portobello Road nel quartiere di Notting Hill, la famosa strada da cui il festival prende appunto il nome.

Il regista lancianese sarà presente alla serata.

Il programma ufficiale del festival, che quest’anno si svolgerà dal 28 Agosto al 14 Settembre 2025, offrirà al pubblico nuovi film indipendenti, tra cortometraggi e lungometraggi; e si propone come un’opportunità preziosa per tutti i cineasti selezionati permettendo una maggiore promozione e visibilità alle loro opere.

Questo entusiasmante risultato, motivo di soddisfazione per Montefalcone, è un ulteriore tassello che si aggiunge alla carriera artistica dell’autore; percorso che il cineasta frentano continua a portare avanti con impegno, dedizione, costanza e la passione di sempre.

Il film breve di Antonio Montefalcone, sperimentale, muto, e in bianco e nero, è un sofferto dramma psicologico che prende a pretesto il genere fantasy-horror per analizzare in maniera allegorica, concettuale ed evocativa gli aspetti metafisici e misteriosi della realtà e della complessa condizione esistenziale dell’essere umano.

“After the ritual”, circolando da mesi nei vari festival cinematografici nazionali ed internazionali, ha già raccolto altre selezioni e proiezioni pubbliche, nonché alcune candidature e riconoscimenti. Tra questi ultimi è doveroso ricordare almeno le due Menzioni Speciali (Honorable Mention) ricevute dai festival di Melbourne (Australia) e di San José (Costa Rica); nonché le nomination ottenute all’VIII AltFF Alternative Film Festival 2024 di Toronto (Canada), e al IX TMFF – The Monthly Film Festival 2025 di Glasgow (Scozia, Regno Unito).

Recentemente Antonio Montefalcone ha concluso la realizzazione di un documentario breve incentrato sugli errori giudiziari in Italia e le persone che ricevono un’ingiusta condanna, dal titolo “Atena distratta”.

Nell’autunno di quest’anno, invece, inizierà le riprese del suo prossimo nuovo film, di cui sarà come al solito sceneggiatore e regista.