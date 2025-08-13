"Un giorno con il sindaco" al via a Fossacesia, un'esperienza diretta ai giovani

La Giunta comunale di Fossacesia ha approvato, su proposta del primo cittadino Enrico Di Giuseppantonio, l’iniziativa “Un giorno con il sindaco”, un progetto rivolto ai giovani residenti tra i 18 e i 27 anni per offrire un’occasione unica di partecipazione, formazione e conoscenza diretta delle dinamiche dell’Amministrazione comunale.

L’iniziativa prevede una giornata da trascorrere accanto al Sindaco, partecipando a riunioni, sopralluoghi, incontri con i cittadini, appuntamenti istituzionali e momenti decisionali. Un momento di formazione e di informazione su come funziona il Comune , come si organizza un servizio pubblico , quali sono le risorse finanziarie e soprattutto , qual'è il ruolo , spesso difficile e impegnativo, del sindaco all'interno della città. Ma il progetto non si ferma qui: seguirà una seconda fase, che ci sarà nel 2026 , con un progetto denominato "Un giorno da sindaco", in cui sarà il giovane partecipante a vivere simbolicamente questo ruolo , affiancato dal Sindaco stesso, in un gesto concreto di fiducia, scambio e responsabilizzazione. Una forma innovativa di educazione civica sul campo, che punta a riavvicinare i giovani alla politica, alla gestione pubblica e al valore dell’impegno collettivo.

«Svolgere il ruolo di Sindaco è faticoso, spesso complicato, ma profondamente umano e coinvolgente -afferma Enrico Di Giuseppantonio-. È una responsabilità che ti cambia. È questo il motivo per cui, dopo tanti anni, continuo a farlo con lo stesso entusiasmo del primo giorno. Ho scelto di servire Fossacesia e oggi sono al quinto mandato. Questo incarico mi ha appassionato a tal punto da farmi rinunciare a opportunità personali e politiche ma il legame con la mia città è stato più forte di tutto. Anche durante la parentesi da Presidente della Provincia. Ora sento il dovere e il desiderio di trasmettere questa esperienza ai giovani».

Il Sindaco Di Giuseppantonio sottolinea inoltre: «Questo progetto vuole essere anche un momento di formazione e informazione: far comprendere ai ragazzi cosa significa amministrare, quanto sia complesso e impegnativo ma anche nobile e utile. In un momento in cui tanti giovani si sentono esclusi o disillusi, anche emarginati, voglio provare a essere per loro una sorta di 'insegnante della speranza'. Penso che tra questi ragazzi ci siano persone con la passione, la voglia e il coraggio di cambiare e migliorare la società. Dobbiamo dare loro spazio, fiducia, strumenti. Mi auguro che questa esperienza li ispiri a impegnarsi nella vita pubblica».

Il modulo di partecipazione è disponibile sul sito del Comune di Fossacesia all’indirizzo:

Per partecipare, i giovani devono compilare il modulo e allegare una breve motivazione. Le domande possono essere presentate dal 18 agosto 2025 al 30 settembre 2025.

Le modalità di invio sono le seguenti: via e-mail all’indirizzo segreteriasindaco@fossacesia.org oppure consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’Ufficio Segreteria del Sindaco al numero 0872/622237 oppure via e-mail all’indirizzo sopra indicato.

“Un giorno con il Sindaco, soprattutto con il nostro sindaco Enrico -sostiene l'assessore alle Politiche Giovanili Antonio Di Nardo- non è solo un’esperienza simbolica, ma un’opportunità reale per conoscere, capire, mettersi in gioco e, forse, accendere una vocazione. Perché il futuro della città passa anche da qui: dalla partecipazione attiva e consapevole dei suoi giovani cittadini.”