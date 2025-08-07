Lanciano: maxi sequestro di droga, 20enne di Casoli arrestato dai Carabinieri

Colpo assestato al traffico di droga nel territorio frentano. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Lanciano, nellâ€™ambito di un servizio mirato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto un 20enne originario di Casoli, colto in flagranza di reato ai sensi dellâ€™art. 73, comma 4, del DPR 309/90.

Il giovane Ã¨ stato fermato intorno alle ore 18:00 nel centro abitato di Lanciano a bordo della sua autovettura. La perquisizione personale e veicolare ha permesso di rinvenire 16,7 grammi di marijuana e oltre 1 kg di hashish.

Lâ€™attivitÃ investigativa Ã¨ poi proseguita con una perquisizione presso un garage in uso al ragazzo, sempre nel comune di Lanciano, dove i militari hanno scoperto un vero e proprio deposito di sostanze stupefacenti:

1.790 grammi di hashish

1.300 grammi di marijuana

due bilancini di precisione

materiale per il confezionamento

10.000 euro in contanti, ritenuti provento dellâ€™attivitÃ illecita

Lâ€™intero materiale, comprese le sostanze stupefacenti e il denaro contante, Ã¨ stato posto sotto sequestro.

Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano, il giovane, dopo le formalitÃ di rito, Ã¨ stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, in attesa dellâ€™udienza di convalida.

Lâ€™operazione conferma lâ€™attenzione costante dellâ€™Arma dei Carabinieri nella lotta al traffico di droga e nella tutela della sicurezza delle comunitÃ locali.



