Addio a Marco La Sorda, re delle discoteche dagli anni '90 a oggi

“Con profonda commozione e grande dolore, la città di Pescara piange la scomparsa di Marco La Sorda, un’icona senza tempo delle notti pescaresi e non solo. Marco è stato molto più di un DJ: è stato un autentico punto di riferimento per intere generazioni, un protagonista indiscusso delle serate in discoteca, un ambasciatore della musica capace di far ballare, emozionare e unire migliaia e migliaia di persone sotto il segno della passione e dell’energia. La sua solarità, il suo carisma naturale e la sua straordinaria bravura in consolle hanno lasciato un segno indelebile nella memoria collettiva di chi ha vissuto la notte pescarese. Quando ho iniziato il mio percorso politico, da giovane assessore al Turismo, ho avuto il piacere di coinvolgere Marco in molte iniziative. Fu, idealmente, l’inizio anche dei nostri percorsi. Mi legano a lui ricordi meravigliosi di una Pescara indimenticabile, vivace, piena di energia e di entusiasmo. Alla sua famiglia, agli amici e a tutto il “popolo della notte”, che oggi perde una figura simbolica, va l’abbraccio più sincero dell’intera comunità. Marco continuerà a farci ballare nel ricordo e nel cuore di chi non dimenticherà mai il suo sorriso e le sue vibrazioni”.

Questa la dichiarazione del sindaco di Pescara, Carlo Masci, sulla scomparsa del noto dj Marco La Sorda, avvenuta oggi pomeriggio all'età di 51 anni.