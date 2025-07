Fossacesia aderisce alla campagna di Emergency di ripudio della guerra

Sul balcone del Palazzo Municipale di Fossacesia è stato esposto uno striscione con la scritta "Questo Comune ripudia la guerra", a sostegno della campagna nazionale "R1PUD1A" promossa da Emergency.

L'Amministrazione Comunale, su proposta del gruppo volontario di Emergency di Pescara, ha accolto con convinzione l'invito ad aderire a questa importante iniziativa, che intende richiamare l'attenzione sul valore dell'articolo 11 della Costituzione Italiana, in cui si afferma che l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Con questo gesto simbolico, Fossacesia ribadisce il proprio impegno nella diffusione di una cultura di pace, rispetto, solidarietà e diritti umani.

Emergency, organizzazione indipendente attiva dal 1994, opera in contesti di guerra e povertà offrendo assistenza medico-chirurgica gratuita e di qualità, e promuove attivamente iniziative di sensibilizzazione su scala nazionale e internazionale. "Esprimiamo con convinzione il nostro sostegno alla campagna R1PUD1A – dichiara il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio –. In un tempo difficile come quello attuale, ribadire i principi costituzionali che rifiutano la guerra è un atto di responsabilità e di impegno civile. Esporre questo messaggio in un luogo visibile del nostro Comune è un segnale forte a favore della convivenza pacifica tra i popoli e della giustizia sociale". Fossacesia- si legge nella delibera approvata dalla Giunta Comunale- si impegna, inoltre, a promuovere eventi e attività legate al tema della pace, sensibilizzando la cittadinanza, in particolare i giovani, sull'importanza del rifiuto della violenza e della costruzione di una società giusta, libera e solidale.