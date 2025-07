Ortona, minore si allontana dai genitori. Ritrovato da un agente di Polizia

Nella mattinata del 13 luglio, un agente della Polizia di Stato in servizio presso il Distaccamento della Polizia Stradale di Lanciano, al termine del proprio turno di vigilanza Stradale, appresa poco prima una segnalazione da parte di un cittadino in evidente stato di preoccupazione per la scomparsa del figlio minorenne, ha deciso volontariamente di percorrere alcune strade extraurbane da lui ben conosciute.

Grazie all’intuito ed alla conoscenza del territorio, è riuscito a individuare il minore in buone condizioni di salute nel territorio di Ortona riportandolo subito al sicuro.

Il ragazzo è stato successivamente affidato ai familiari, prontamente allertati e arrivati sul posto.

Il gesto, avvenuto fuori dall’orario di servizio, dimostra il profondo senso del dovere e l’umanità che contraddistinguono quotidianamente l’attività degli appartenenti alla Polizia di Stato.