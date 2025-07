Incontro tra il direttore generale della Asl e FederAutismo per programmazione interventi sull'autismo

A seguito di una lettera inviata lo scorso maggio da FederAutismo, composto dalla Fondazione Il Cireneo Onlus, dalla Fondazione Papa Paolo V, dalla Fondazione Oltre le Parole Onlus, dall’ANGSA Abruzzo ETS/APS e dall’ANFFAS Abruzzo ETS/APS, il direttore generale della Asl di Lanciano - Vasto - Chieti, Mauro Palmieri, alla presenza del direttore del Dipartimento di Salute Mentale Marco Alessandrini, dello psicologo dell’Unità multidisciplinare di Vasto Tancredi Di Iullo e del responsabile dell'Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile della Asl Riccardo Alessandrelli, ha incontrato associazioni e fondazioni per discutere alcuni punti importanti per il prosieguo degli interventi e per programmare insieme le attività rivolte all'autismo. All’incontro era presente anche l’Associazione Sos Autismo.

Durante la riunione la presidente di FederAutismo, Germana Sorge ha evidenziato che alcune strutture restano in attesa del pagamento delle prestazioni del primo semestre 2025 da parte dell’ASL 02, relativo a pazienti attualmente in carico in continuità assistenziale dallo scorso anno, ricoverati nell’ambito della convenzione diretta che la stessa ASL aveva assicurato tramite gli erogatori del territorio per l’abbattimento delle liste d’attesa nel setting ambulatoriale dedicato.

Inoltre, è stata chiesta una collaborazione fattiva per quanto riguarda la co progettazione con l’Azienda sanitaria, le organizzazioni del terzo settore e l’Università d’Annunzio per la realizzazione di interventi mirati sull’autismo.

FederAutismo ha, inoltre, evidenziato come non solo nella Asl di Lanciano - Vasto – Chieti, ma in tutta la regione, al momento manca un percorso di cura dedicato per le persone con autismo o comunque non collaboranti. La risposta del direttore generale, Palmieri è stata molto puntuale e attenta sulla disponibilità della Asl a farsi carico alla repentina soluzione del pagamento delle prestazioni già coperte da convenzione diretta nel 2024 e rese in continuità assistenziale nel primo semestre 2025 e sulla possibilità di organizzare degli incontri mirati per collaborare insieme alle associazioni e fondazioni con l’intento di dare risposte puntuali alle famiglie. Il direttore ha, infatti, riferito come appena avvenuto il suo insediamento ha convocato una riunione per far fronte ad alcuni problemi urgenti riguardanti l’autismo. In particolare, il direttore, insieme al responsabile dell’Unità Operativa di Neuropsichiatria Alessandrelli, ha affrontato l’annoso discorso delle liste d’attesa, spiegando di risolvere la questione in pochi mesi.

L’incontro è stato molto significativo per l’apertura mostrata dai vertici della Asl che hanno assicurato il loro interessamento anche con la Regione Abruzzo e, in particolare con l’Agenzia Sanitaria, per la ripresa dei lavori del tavolo tecnico anche in risposta delle modifiche alle linee guida regionali (DGR 360) per fornire una più adeguata risposta ai bisogni delle persone con autismo, il cui numero è aumentato negli ultimi anni, con l’obiettivo di superare l’incertezza sul lavoro di programmazione e condivisione riguardo punti e procedure dei servizi sull’autismo. Inoltre, durante la riunione è stato affrontato anche il tema delle differenti valutazioni UVM nelle quattro Asl abruzzesi e di come solo attraverso il tavolo tecnico si possa attuare una coerenza nei metodi e nei protocolli di intervento. A fine incontro i componenti di FederAutismo e l’Associazione Sos Autismo hanno salutato soddisfatti il direttore Palmieri e gli altri responsabili intervenuti con l’augurio che possa seguire al più presto una riunione per programmare e attuare quanto stabilito. FederAutismo ci tiene a sottolineare, come il giorno dopo l’incontro sia arrivata la convocazione al tavolo tecnico da parte dell’Agenzia Sanitaria per il prossimo 29 luglio, un primo passo concreto verso la collaborazione instaurata dopo aver incontrato i vertici della Asl.