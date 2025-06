Daniela Torto: «Nuovo cda della Sasi operi affinché le cose cambino rispetto al recente passato»

Al via le attività del nuovo consiglio di amministrazione della Sasi: si sono insediati oggi il neo presidente Nicola Scaricaciottoli e i neo consiglieri Consuelo Di Martino e Mario Paolini. I tre nuovi amministratori questa mattina hanno incontrato anche il collegio sindacale della società.

«Un impegno ribadito anche questa mattina – riporta una nota della Sasi SpA - il presidente del Collegio Sindacale Giuseppe Moretta con Claudio De Nicola e la neo eletta Silvana Di Donato, ha spiegato i punti più rilevanti legati alla situazione economica e finanziaria, disegnando il quadro di una società stabile e solida “con uffici che hanno lavorato bene”».

Hanno partecipato all’incontro anche il direttore dell’area commerciale Manuela Carlucci e il direttore dell’area tecnica Pio D’Ippolito. «Siamo consapevoli dell’impegno e del lavoro che ci aspetta ma anche delle aspettative che ripongono quanti ci hanno dato fiducia, chiedendo una discontinuità – ha sottolineato il presidente Nicola Scaricaciottoli – questa è una fase molto delicata che merita grande attenzione perché è quella della conoscenza, della presa in carico. E’ perciò fondamentale avere chiaro lo scenario nel quale ci apprestiamo ad operare. La stagione estiva è praticamente iniziata e il primo prioritario impegno è quello di contenere e ridurre i problemi passati. Con i consiglieri c’è condivisione e intesa e questo è un dato positivo che fa ben sperare per il futuro, per il lavoro che, insieme, dobbiamo portare avanti».

Al nuovo consiglio di amministrazione della Sasi si rivolge Daniela Torto, deputata del Movimento 5 Stelle, che chiede un netto cambio di rotta rispetto ai nove anni di amministrazione Basterebbe. «È giusto che i cittadini sappiano cosa attendersi per questa estate in tema di crisi idrica – ha sottolineato la parlamentare pentastellata - auspichiamo che i disagi siano limitati». «Il nuovo cda della Sasi operi affinché le cose cambino rispetto al recente passato – ha dichiarato Torto - E mi appello anche a tutte le istituzioni preposte perché da ognuna di loro arrivi un maggiore impegno alla ricerca di una svolta: è necessario sedersi attorno ad un tavolo e trovare soluzioni ad un problema per cui si sono persi troppi anni».