Galleria Tricalle a Chieti, interventi di ripristino in corso

Si è svolta nella mattinata odierna, presso la Prefettura di Chieti, una riunione del Comitato Operativo per la Viabilità (C.O.V.), convocata dal Prefetto Gaetano Cupello, alla presenza di rappresentanti di Anas, della Provincia, della Polizia Stradale, della Polizia Municipale e del 118, per fare il punto sul coordinamento e sull’attuazione degli interventi conseguenti al distacco di materiale dalla volta della galleria Tricalle, sulla SS656 in direzione Pescara. L’evento, avvenuto lo scorso 2 giugno, non ha fortunatamente causato danni a persone o a cose, ma ha reso necessaria la chiusura dell’asse viario interessato.

Nel corso dell’incontro, presieduto dal Viceprefetto Vicario Valentina Italiani, l’Ing. Di Vittorio dell’Anas ha riferito che i lavori di verifica strutturale e messa in sicurezza sono in corso e che, trattandosi di un evento straordinario, la durata stimata per il completamento degli interventi è attualmente compresa tra i 4 e i 7 giorni. È stato attivato un cantiere con turnazioni h24, al fine di contenere quanto più possibile i tempi di esecuzione.

È stato altresì rilevato che non si registrano, allo stato attuale, criticità nell’accesso dei mezzi di soccorso al presidio ospedaliero.

La Prefettura ha comunque richiesto che venga potenziata la cartellonistica informativa per agevolare l’individuazione di percorsi alternativi e che venga attuato, ad opera di Polizia Stradale, Polizia Municipale e del personale Anas un presidio nei differenti snodi viari interessati dalla circolazione nell’area.

È stato inoltre sollecitata Anas ad estendere le verifiche strutturali anche all’altra canna della galleria, a titolo precauzionale, assicurando un monitoraggio in via continuativa, in raccordo con tutte le componenti coinvolte.