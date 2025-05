Condanna a 22 anni per l'omicidio di Carolina D'Addario a Gissi

È stato condannato dalla Corte d’Assise di Lanciano a 22 anni Flavio Meo per l’omicidio a Gissi di Carolina D’Addario. Otto anni in meno rispetto alle richieste del pubblico ministero Vincenzo Chirico. Era stata ancora più dura la richiesta dell’avvocato di parte civile, in rappresentanza della famiglia: l’ergastolo.

Secondo le risultanze delle indagini Meo si era introdotto nell’abitazione a scopo di rapina, armato con un coltello di 22 centimetri con cui, alla sua reazione, aveva colpito D’Addario.