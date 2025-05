Svolta in Stellantis: il nuovo amministratore delegato Ã¨ Antonio Filosa

Stellantis ha scelto il suo nuovo amministratore delegato, nominato dopo la fine dell’era Tavares. È Antonio Filosa ed assumerà l’incarico il 23 giugno.

«Il Consiglio di Amministrazione ha scelto Antonio Filosa come CEO sulla base della sua comprovata esperienza maturata in oltre 25 anni di attività nel settore automobilistico, della sua vasta esperienza in tutto il mondo, della sua ineguagliabile conoscenza dell’Azienda e delle sue riconosciute qualità di leadership – sottolinea Stellantis - La profonda conoscenza che Antonio ha della nostra Azienda — comprese le persone che considera il nostro punto di forza — e del nostro settore, gli consentono di essere perfettamente preparato per il ruolo di Chief Executive Officer in questa nuova e cruciale fase di sviluppo di Stellantis».

«Antonio Filosa ha guidato Stellantis sia in Nord che in Sud America – riporta la società in un comunicato stampa - Durante il suo mandato come Chief Operating Officer per il Sud America, ha portato il marchio FIAT alla leadership di mercato e ha poi sviluppato significativamente i marchi Peugeot, Citroën, Ram e Jeep. Come conseguenza, Stellantis ha rafforzato la sua leadership nella regione. Il suo lavoro nella creazione dello stabilimento di Pernambuco, uno dei più grandi poli automobilistici del Sud America, ha lanciato Jeep in Brasile, che è rapidamente diventato il principale mercato del brand al di fuori degli Stati Uniti».

«In qualità di CEO di Jeep, Antonio Filosa ha ampliato la presenza globale del brand anche in Europa, dove i suoi modelli continuano a essere i più venduti grazie a prodotti di enorme successo come la Jeep Avenger – si legge nella nota della società in cui è stata annunciata la nomina - a dicembre 2024 è stato promosso Chief Operating Officer per le Americhe. Sin dalla sua nomina, ha avviato il rafforzamento delle operazioni negli Stati Uniti, riducendo significativamente le scorte dei concessionari, riorganizzando il team dirigenziale, guidando il processo di introduzione di nuovi prodotti e propulsori e intensificando il dialogo con i concessionari, i sindacati e i fornitori».

«Salutiamo e accogliamo con favore la nomina di Antonio Filosa a nuovo Chief Executive Officer (CEO) di Stellantis – ha dichiarato l’assessore regionale alle attività produttive Tiziana Magnacca - per ricoprire un ruolo così importante è stato chiamato un manager italiano che ha maturato una vasta esperienza nel mondo e che saprà affrontare con determinazione il rilancio del Gruppo e nel contempo dare adeguato valore alla produzione italiana di Stellantis. Sono certa che scriverà un nuovo capitolo per la storia dell’azienda automobilista».

«Questo incarico è un forte segnale che John Elkann ha dato all’Italia in linea con quanto aveva annunciato rispetto alla precedente gestione Tavares - sottolinea Magnacca - Spero di poter incontrare Filosa al più presto con il presidente della Regione Marco Marsilio per ribadirgli il valore dello stabilimento di Atessa, fiduciosa come sono che sotto la sua guida il plant abruzzese possa trovare nuovo slancio, nella consapevolezza della sua centralità per il gruppo Stellantis».

«Tutto questo può essere interpretato come un segnale chiaro di Stellantis in linea con il passo di cambio annunciato da Elkann portando benefici nei rapporti con gli stabilimenti del gruppo in Italia e con e aziende dell’indotto» le conclusioni dell’assessore Magnacca.