Corso di formazione per operatori antincendio boschivo promosso dall’Agenzia Regionale di Protezione Civile Abruzzo

Prosegue con impegno l’attività formativa dei volontari della Protezione Civile “Madonna dell’Assunta”, impegnati in due importanti corsi di specializzazione organizzati sul territorio regionale, con l’obiettivo di rafforzare le competenze operative in ambito emergenziale e sanitario. Presso il polo logistico regionale di Lanciano, sede del COC/COM, si è svolto il Corso di formazione per Operatori Antincendio Boschivo (AIB) promosso dall’Agenzia Regionale di Protezione Civile Abruzzo. Al corso hanno preso parte anche due volontari del distaccamento di Liscia, Diego Mariani e Guido Di Giacomo, che hanno seguito con successo il percorso formativo dedicato alle tecniche di prevenzione, contrasto e gestione degli incendi nelle aree boschive. L’iniziativa si inserisce in un piano più ampio di preparazione in vista della stagione estiva, particolarmente critica per il rischio incendi sul territorio abruzzese.

Parallelamente, nella sede della Protezione Civile di Casalbordino, si è tenuto un corso BLS-D (Basic Life Support and Defibrillation), con la partecipazione di 25 persone tra volontari, cittadini e giovani bagnini. Il corso, tenuto da operatori sanitari del 118, ha fornito ai partecipanti le conoscenze teoriche e pratiche necessarie per affrontare situazioni di emergenza sanitaria, incluso l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico.

“Investire nella formazione significa rafforzare la rete di sicurezza sul territorio” – ha dichiarato il responsabile del gruppo, sottolineando l’importanza della preparazione continua per affrontare con prontezza ed efficacia le situazioni di rischio, sia ambientali che sanitarie.

L’associazione “Madonna dell’Assunta” continua così a confermarsi come una realtà attiva e qualificata, al servizio della collettività, pronta a intervenire con competenza in ogni scenario emergenziale.

Enzo Dossi