Dolore e costernazione per la scomparsa del Dottor Paolo Scolavino, amato medico di montagna

Dolore e costernazione per la scomparsa del Dottor Paolo Scolavino.

Il messaggio di cordoglio della Asl Lanciano Vasto Chieti - Sempre pronto ad accogliere nuove proposte, sperimentare, offrire aiuto e collaborazione. Per la nostra Azienda, ma soprattutto per la sua gente, una straordinaria risorsa. Paolo Scolavino, medico di montagna, se n'è andato stanotte, senza neanche avere il tempo di combattere una battaglia che si era annunciata subito durissima.

Lui che ha sempre fatto tanto per i suoi pazienti e per la sanità pubblica, non ha potuto fare niente per sé. Lui che aveva scelto di abbandonare la città e vivere ed esercitare nei piccoli borghi, lui che amava la vita, le persone, i paesi delle aree interne dov'è difficile restare, ha attraversato i suoi giorni con la forza del suo fisico possente, seminando il Bene. Ecco perché la Sua scomparsa procura a tutti noi una ferita grande. Dovrà essere ricordato il Suo esempio, specie ai giovani medici che guardano ai paesi di montagna come i luoghi da evitare. Quella montagna i piange un suo figlio prediletto. Di quelli che vorremmo restassero per sempre.