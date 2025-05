Atessa avvia iter per costituire la Consulta Giovanile

Sarà avviato il prossimo venerdì 16 maggio il percorso che dovrebbe portare all'istituzione della Consulta giovanile del Comune di Atessa. L'incontro, organizzato dall'Amministrazione comunale, è finalizzato a valutare le intenzioni e le necessità dei giovani atessani ascoltando, in maniera diretta, le loro necessità e si terrà alle ore 18.30 nella sala consiliare del municipio

La Consulta giovanile si configura come organo consultivo e propositivo nei confronti della Giunta comunale e del Consiglio Comunale per le iniziative riguardanti le politiche giovanili. Uno strumento per la partecipazione attiva alla vita istituzionale della nostra Città, fa sapere l’Amministrazione comunale in una nota.

I giovani residenti nel Comune di Atessa, che abbiano tra i 16 e i 30 anni, sono invitati a partecipare al primo incontro propedeutico alla nascita di questo importante strumento di dialogo tra i giovani e le istituzioni.