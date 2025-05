Claudio Carretta eletto nel direttivo di Anci Giovani Abruzzo

"Ringrazio Anci Giovani Abruzzo, il coordinatore Vincenzo D'Ercole e Lega Giovani Abruzzo per questa importante opportunità di crescita in seno ad una associazione dove mi farò interprete delle istanze dei giovani, del territorio e del partito in cui mi onoro di militare", lo afferma Claudio Carretta, vicesindaco di Casacanditella e consigliere provinciale della Lega a Chieti, neoeletto nel direttivo di Anci Giovani Abruzzo.

"L'elezione di Claudio nel direttivo di Anci Giovani Abruzzo è la dimostrazione che la Lega crede nei giovani e partecipa fattivamente alla vita politica regionale. La Lega Giovani si conferma essere realtà solida e motore di rinnovamento della classe dirigente abruzzese", lo afferma Nino Giuseppe Critelli, coordinatore Lega Giovani Abruzzo.