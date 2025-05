Nuovo Papa, l'Abruzzo è al centro del mondo

Il Conclave che ha portato all'elezione del nuovo Papa Leone XIV ha destato tantissima emozione ed interesse. Sin dal mercoledì sera, nelle ore della prima fumata nera, decine di migliaia di persone si sono ritrovate in piazza San Pietro in attesa del nuovo successore Pontefice.

Ieri pomeriggio, dopo la notizia che la fumata era bianca e quindi era stato eletto il nuovo Papa, in pochi minuti oltre 150.000 persone sono giunte in piazza San Pietro. Dirette televisive da tutto il mondo, in prima fila le televisioni italiane. E, in attesa che si affacciasse il nuovo Pontefice sono state intervistate alcuni dei fedeli. Ai microfoni del TG1 la prima intervistata è stata abruzzese. Un dettaglio che non è sfuggito a Gino Bucci, “L'Abruzzese fuori sede”.

«Siamo nella storia, al solito. La PRIMA intervistata dal Tg1, in diretta anche mondiale, in Piazza San Pietro, dopo la fumata bianca papale, ha dimostrato ancora una volta l’onnipresenza dell’Abruzzo» si legge nel post sulla pagina facebook “L'Abruzzese fuori sede”.

«Giornalista: “Fumata Bianca! Intervistiamo i fedeli accorsi… ecco ecco… sei emozionata signò?” Signora misteriosa: “Oddio sì SONO ABRUZZESE mi stanno chiamando i parenti” - racconta Bucci - Costei ha tenuto a dichiararsi abruzzese e ha sottolineato l’importanza di li parinde. Masterclass. Signora, chi sei?»