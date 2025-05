GiovedÃ¬ l'ultimo saluto a Nico Civitella ed Emanuele Capone

Sarà Monsignor Bruno Forte, Arcivescovo della Diocesi di Chieti-Vasto, a presiedere il rito funebre congiunto di Nico Civitella, di Chieti, ed Emanuele Capone, di Guardiagrele, i due Vigili del Fuoco in servizio al Comando di Chieti, che hanno perso la vita durante un'escursione in territorio di Pennapiedimonte, in località Balzolo.

Le esequie si terranno nel pomeriggio di giovedì 8 maggio, alle ore 16, nella Cattedrale di San Giustino a Chieti e vi prenderà parte il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Eros Mannino,

La camera ardente sarà allestita da mercoledì 7 maggio alle 15 nella sede di via Masci del Comando di Chieti.