“Libertà di scelta” sull’assistenza sanitaria domiciliare

«Cambia l’assistenza domiciliare per le persone che non possono muoversi da casa» annuncia la Asl Chieti Lanciano Vasto. Sarà attivato da lunedì 5 maggio un nuovo servizio che permetterà a pazienti e familiari di scegliere l’operatore a cui rivolgersi.

«La scelta è possibile per chi ha un nuovo piano di assistenza individuale (Pai), definito dall’équipe multidisciplinare della Asl – riporta l’avviso pubblico dell’azienda sanitaria - se l’operatore selezionato non soddisfa le esigenze, sarà possibile cambiarlo».

Al centro di questa “innovazione” l’Assistenza Domiciliare Integrata, nota con la sigla ADI, il servizio con il quale è possibile per i pazienti che hanno fortissime difficoltà a muoversi da casa essere assistiti in casa propria. È così che finora, per esempio, è possibile avere la visita domiciliare di un infermiere per i prelievi per le analisi del sangue o alcune medicazioni. Altro servizio, il trasporto gratuito in ospedali e altre strutture sanitarie.

Il portale web della Asl è uno degli strumenti, il privilegiato, per l’invio della modulistica e l’espressione della scelta. L’operatore può essere scelto tramite la piattaforma SmartLea, all’indirizzo curedomiciliari.asl2abruzzo.it. In alternativa ci si può sempre recare nei distretti sanitari e riempire moduli cartacei. La richiesta di attivazione dell’ADI resta un compito del medico di famiglia, lo stesso che deve inviare richieste per trasporto o esami con visita di un infermiere a casa.

La scelta dell’operatore potrà, nelle stesse modalità, essere modificata se il paziente non è soddisfatto del servizio.

Questo nuovo servizio, sottolinea la Asl, interesserà solo i piani assistenziali che verranno attivati dalla data in cui verrà attivato, lunedì prossimo. Nulla cambierà per i piani già attivi fino alla loro scadenza.

Informazioni su modalità di accesso, elenco operatori, moduli e risposte alle domande frequenti sono pubblicate qui https://lnx.asl2abruzzo.it/asl/2142-adi.html