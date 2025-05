Il Co.n.al.pa. piange Annalisa Petrucciani, presidente della sezione Pescara-Chieti

Il Coordinamento Nazionale Alberi e Paesaggio Ets si stringe intorno alla famiglia di Annalisa Petrucciani, presidente del Co.n.al.pa Pescara-Chieti, amica degli alberi, venuta a mancare il 1° maggio dopo una lunga malattia. Petrucciani è sempre stata in prima linea per la salvaguardia dell'ambiente, instancabile e determinata presidente della sezione locale dell'associazione che ha diretto fino agli ultimi momenti di vita. L'ultimo progetto che l'ha vista impegnata e' stato il "Giardino di Roberta" presso l'Hospice di Torrevecchia Teatina, realizzato con fondi provenienti da donazioni al Co.n.al.pa, dedicato ai malati oncologici e ai loro familiari.

"Te ne sei andata in una splendida giornata di primavera, con gli alberi in fiore", scrive il presidente del Co.n.al.pa nazionale, Alberto Colazilli. “Grazie per il tuo prezioso contributo nel promuovere la cultura degli alberi. Ci mancherai”.