Fossacesia, piÃ¹ sicurezza all'uscita della Statale 652 Fondovalle Sangro

A seguito di un incontro tenutosi nei mesi scorsi tra il Sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, e i vertici di ANAS, sono stati avviati importanti interventi per migliorare l'illuminazione all'uscita della SS652 "Fondovalle Sangro" sulla SS16 Adriatica, uno dei punti più strategici e trafficati del nostro territorio.

L'area in questione rappresenta un collegamento fondamentale tra il versante adriatico e quello tirrenico dell'Italia ed è tra le entrate più utilizzate dalla Statale Adriatica per raggiungere il casello autostradale dell'A14 e la zona industriale della Val di Sangro.

Tra l'altro, la Fondovalle, è una infrastruttura essenziale per il collegamento diretto delle aree interne del Paese alla Costa.

L'intervento ha previsto la sostituzione dei vecchi fari con nuovi corpi illuminanti di ultima generazione, più potenti ed efficienti, capaci di aumentare notevolmente la visibilità e la sicurezza dell'intera area. Un'azione concreta che garantisce oggi una maggiore tutela per gli automobilisti, soprattutto nelle ore serali e notturne.

"Ringrazio ANAS per la prontezza e la professionalità dimostrate – afferma il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio – L'Ente si è confermato ancora una volta puntuale ed efficiente nell'esercizio delle sue funzioni e competenze. La collaborazione con realtà serie e disponibili come ANAS è fondamentale per ottenere risultati tangibili a beneficio del territorio."

Ulteriori progetti sono già in fase di sviluppo: nel corso di un recente incontro, si è dato avvio anche alla pianificazione dell'illuminazione lungo il tratto che dalla SS16 si collega al Lungomare Sud , in prossimità della località Baya Verde, frequentata in particolare dai giovani durante la movida estiva.