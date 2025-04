Personale sanitario aggredito, altro episodio al Pronto Soccorso di Lanciano

La Segreteria Provinciale Fp Cgil Chieti-Dirigenti Medici e Comparto denuncia una nuova aggressione al personale sanitario, nel caso a quello operante al Pronto Soccorso dell'Ospedale ‘Renzetti’ di Lanciano.

Si legge nella nota: "Come Organizzazione Sindacale in seguito all'aggressione avvenuta nella notte tra sabato e domenica del 27 aprile, l'ennesima ai danni del personale del pronto soccorso di Lanciano, portiamo l'attenzione su quella che diventa una condizione non più accettabile a cui va posto rimedio.

Occorrono interventi che tutelano attivamente e fattivamente il personale interessato con l’applicazione di norme e leggi finalizzate allo scopo, telecamere funzionanti e correttamente manutenute, posto fisso di polizia all’interno del presidio ospedaliero.

Invitiamo la Asl ad acquisire gli elementi e valutare quanto accaduto.

Carichi di lavoro, sovraffollamento nei PS e continue aggressioni non possono e non devono gravare sul personale in servizio, che deve essere posto nelle condizioni di poter svolgere la propria attività in serenità e sicurezza.

La Fp Cgil, medici e comparto esprimono solidarietà al personale interessato e chiedono alla Regione Abruzzo e alla Asl Lanciano Vasto Chieti di mettere a disposizione i dati sul numero degli eventi rilevati nell’ultimo anno e precedenti, quali provvedimenti ad oggi sono stati messi in atto e l procedure a disposizione, affinché il personale si senta tutelato nel svolgere il proprio lavoro".