Cerimonia per “Festa della Liberazione”, auto sulla folla: tre feriti non gravi in ospedale

«A detta dei presenti con cui ho parlato poco fa, l'anziano ha perso il controllo della macchina. Era diabetico, hanno ipotizzato che avesse avuto un calo ipoglicemico. In realtà, appena sceso dalla macchina gli hanno misurato la glicemia, stava bene. Però lui urlava 'mi si sono rotti i freni'». È la ricostruzione di quanto avvenuto questa mattina a Lanciano rilasciata all’Adn Kronos dal sindaco Filippo Paolini.

La cerimonia per la “Festa della Liberazione” stava giungendo al termine, erano previsti gli interventi finali tra cui quello del primo cittadino, quando un’auto è piombata sulla folla colpendo diverse persone. Un carabiniere in pensione, 81enne, è morto e una donna ferita in maniera grave è stata trasferita presso l’Ospedale “Santo Spirito” di Pescara.

Altre tre persone, rimaste ferite nell’incidente, sono state trasportate presso l’Ospedale Renzetti di Lanciano. «Al Pronto Soccorso dell’ospedale "Renzetti" sono arrivati il conducente del mezzo, un 79enne assai noto e stimato in città, una donna di 67 anni ex dipendente dello stesso nosocomio e una consigliera comunale, anch’ella molto conosciuta; quest’ultima ha riportato un trauma a una gamba, ed è tra i feriti quella per la quale si prevede una prognosi più leggera – rende noto la Asl Lanciano Vasto Chieti - gli altri due hanno riportato diversi traumi ma si attende l’esito degli esami radiologici per valutare l’entità del danno subito e della prognosi. Saranno quasi certamente trattenuti in Osservazione Breve qualora non vengano evidenziate lesioni particolari che richiedano il ricovero».

Sta indagando la Polizia di Stato per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto. «Lo stesso conducente, molto provato per l’accaduto, non ricorda nulla dei momenti che hanno preceduto l’urto violento, se non di aver ripreso l’auto dopo aver preso parte anch’egli al momento celebrativo che si era svolto poco prima davanti al monumento agli Eroi Ottobrini, al termine del quale i partecipanti si erano sciolti per dirigersi verso piazza Plebiscito e aderire all’iniziativa organizzata dal Comune; molti di loro avevano scelto di percorrere via del Torrione, dove poi è arrivata a tutta velocità la Lancia Musa» riporta la Asl.