Verso la conclusione la Marcia Internazionale Il Sentiero della LibertÃ 

Domenica 27 aprile 2025 si concluderà la "Marcia Internazionale Il Sentiero della Libertà", con l'arrivo dei partecipanti a Casoli.

La Manifestazione, giunta alla sua XXIII edizione, intende custodire e tramandare la memoria storica di quanti lottarono per la liberazione dell'Italia, divisa dalla Linea Gustav dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, quando l'Abruzzo divenne terra di confine e angolo di speranza per coloro che si schieravano con l'Esercito Alleato.

La Marcia, promossa dall'Associazione "Il Sentiero della Libertà", partirà nella giornata del 25 aprile da Campo 78, località Fonte d'Amore, a Sulmona, e ripercorrerà i luoghi simbolo della Resistenza umanitaria abruzzese, coprendo un percorso di circa 50 chilometri che collega Sulmona a Casoli, passando lungo Campo di Giove e Taranta Peligna.

Quest'anno, il Cammino assume un rilievo particolarmente significativo, poiché si inserisce nella cornice di eventi, organizzati in collaborazione tra il Comune di Casoli e il Comune di Atessa, in occasione della commemorazione dell'80° Anniversario della Liberazione dell'Italia dal Nazifascismo.



Il programma della giornata prevede l'arrivo dei partecipanti a Casoli alle ore 16:30 circa, presso il Terminal Bus sito in Via del Campo Sportivo (ex area Campo Boario). Si proseguirà con la formazione del corteo, accompagnato dal Complesso Bandistico "Salvatore Trovato - Città di Casoli", nonché dalle Forze dell'Ordine e dalle rappresentanze istituzionali presenti.

Il Corteo si dirigerà verso il Monumento ai Caduti, ove sarà deposta una corona d'alloro in segno di commemorazione e rispetto.

Successivamente, si sfilerà lungo Corso Umberto I, attraversando i principali punti del centro cittadino, fino ad arrivare nei pressi della Sala Polivalente, in via Lame, per i saluti finali ed un momento conviviale con ristoro offerto a tutti i partecipanti, coordinato dalla Protezione Civile "Valtrigno".