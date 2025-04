Fabio Conocchioli presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico

Se è un uomo a credere e parlare di equità di genere e a farne una delle priorità del suo programma di azione, vale forse doppio. Vale ad ogni modo sicuramente tanto, considerando anche il taglio operativo che viene dato all’obiettivo di mettere il genere femminile nelle condizioni di pesare di più nell’economia dell’Abruzzo.

Il giovane uomo di cui parliamo è Fabio Conocchioli, amministratore unico della Conofil Srl di Nereto, eletto alla guida del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico per il quadriennio 2025–2029. Classe 1990, sposato e neo papà di una bimba di pochi mesi, laureato in Giurisprudenza all’Università di Teramo e diplomato alla Scuola di Specializzazione in Professioni Legali dell’Università di Pavia – Bocconi, è oggi a capo di un’azienda leader nella produzione di componenti per il settore dei cavi elettrici.

Conocchioli ha maturato una lunga esperienza all’interno del sistema confindustriale, ricoprendo dal 2023 la presidenza del Gruppo Giovani di Teramo e successivamente, a seguito della fusione con la territoriale di Chieti-Pescara, il ruolo di Vicepresidente Vicario del nuovo gruppo unificato. Un’esperienza che ha contribuito, tra l’altro, a portare per la prima volta l’Abruzzo alla vicepresidenza nazionale del movimento giovanile di Confindustria.

Nel suo discorso di insediamento, Conocchioli ha tracciato le priorità del programma in cui si sono riconosciuti gli oltre 140 componenti del gruppo e che gli è valso l’elezione. Si parte dal rafforzamento della formazione interna attraverso incontri tematici, per passare proprio alla valorizzazione dell’imprenditoria femminile e il sostegno concreto alla maternità, con proposte innovative come la diffusione di asili nido aziendali, con una netta attenzione ai temi dell’inclusione. Centrale sarà anche il rafforzamento dei rapporti con istituti tecnici e università per favorire l’occupazione giovanile e trattenere i talenti sul territorio, potenziando progetti associativi già avviati come “Fare Rete e Fare Goal” e “Imprese in Accademia”.

Tra i temi chiave anche la necessità di sostenere le imprese nelle sfide dell’internazionalizzazione, attraverso missioni e fiere, e la lotta al caro energia, con l’obiettivo di promuovere acquisti in rete a favore delle aziende associate.

A supportarlo in questo nuovo percorso, una squadra di giovani imprenditori provenienti da tutto il territorio: Donald Balla (CFO di B&B Costruzioni Generali – Gruppo Balla), Tommaso Cericola (direttore operativo di Cericola Srl), che assume anche il ruolo di Vicepresidente Vicario, Giuseppe Di Stefano (dirigente di Maglificio Gran Sasso SpA), Marco Falconi (amministratore di Azienda Della Noce snc), Mirco Planamente (CEO e founder di Mediaplus Srl), Mattia Travaglini (project manager di I.CO.R.I Srl), Marta Vannucci (socia e responsabile della direzione AFC | amministrazione, finanza e controllo di CDSTEEL Srl).

Completano il nuovo assetto Gianluigi Sputore (responsabile tecnico di Dierre Srl) e Matteo Ferrante (titolare di Trix Plastica sas), in qualità di consiglieri.

«Essere eletto in questo momento storico è un grande onore. Il nostro Gruppo ha dimostrato forte unità di intenti e di saper guardare al futuro con spirito unitario. Lavoreremo per un'associazione più inclusiva, radicata sul territorio, aperta all’innovazione e pronta a formare la nuova classe dirigente imprenditoriale», ha dichiarato Conocchioli.

Con questa elezione prende il via una nuova fase per i Giovani Imprenditori di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, all’insegna della concretezza, dell’energia sinergica di tre province e della visione di un futuro sostenibile.

All’Assemblea del Gruppo – tenutasi il 16 aprile a Pescara per il rinnovo delle cariche - hanno presenziato anche il presidente e il direttore generale di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico Lorenzo Dattoli e Luigi Di Giosaffatte.