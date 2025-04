Nasce il Comitato Provinciale Promotore per i referendum dell’8 e 9 giugno

Nasce ufficialmente il comitato promotore provinciale in vista del referendum dell’8 e 9 giugno.

Nella Sala Torrese della Cgil Chieti la firma del documento che, nei fatti, dà il via alle attività di promozione su tutto il territorio provinciale.

Hanno aderito le seguenti associazioni e partiti: Cgil Chieti, Partito Democratico Federazione Provinciale Chieti, Sinistra Italiana Federazione Provinciale Chieti, Comitato di Chieti Salviamo la Costituzione – Cdc (coordinamento democrazia costituzionale), Europa Verde Chieti, Anpi Provincia di Chieti, Arci Provincia di Chieti, Giovani Democratici Provincia di Chieti, Associazione Studentesca 360 Gradi, Ali, Forum H20.

Presente alla riunione anche la deputata Daniela Torto in rappresentanza del Movimento 5 Stelle.

Contestualmente si è svolta la prima riunione operativa in vista del primo evento ufficiale in piazza che si terrà nella mattinata di sabato 12 aprile, in Piazza Vico a Chieti e che vedrà la partecipazione di esponenti del mondo istituzionale e culturale.

“Nasce il comitato, un primo passo di un lungo percorso che porterà all’appuntamento elettorale di giugno – dichiara Maurizio Di Martino, Segretario Organizzativo della Cgil Chieti – parliamo di un comitato unito, coeso e paritario, C’è una condivisione di valori assoluti che è trasversale e non ha carattere prettamente politico”.