Luci e fiaccole nel ricordo delle vittime del terremoto aquilano

Un fascio di luce blu si alza verso il cielo, come ponte ideale tra la terra e chi non c’è più. È il gesto silenzioso e intenso con cui la città dell’Aquila ha aperto la serata della commemorazione del 6 aprile 2009, nel ricordo vivo delle 309 vittime del sisma.

Un segno di rispetto, di memoria condivisa, di luce che continua a brillare nel cuore della comunità.

A seguire, di fronte alla Casa dello Studente, la partenza della fiaccolata commemorativa tra fiaccole accese, passi silenziosi e cuori uniti, in un cammino di luce e raccoglimento. La comunità aquilana, ancora una volta, si è stretta in un abbraccio collettivo.

Anche quest’anno è stato rinnovato l’invito a partecipare all’iniziativa “Accendi la tua luce” con esposizione di un lume, una candela o una luce alla finestra nella notte tra il 5 e il 6 aprile. Per non dimenticare. Per illuminare la memoria.