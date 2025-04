Meloni in visita all’Amerigo Vespucci a Ortona

La giornata di festa per l’arrivo in Abruzzo della “Amerigo Vespucci” sta proseguendo. Bagno di folla per l’approdo della nave della Marina Militare. Una giornata di rilievo nazionale con la partecipazione della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

La premier è giunta sul molo ortonese negli scorsi minuti e dopo la visita sull’Amerigo Vespucci la giornata abruzzese proseguirà a L’Aquila per la cerimonia di giuramento dei Vigili del fuoco del 99° corso.

Enorme la partecipazione popolare alla prima giornata della presenza in Abruzzo dell’Amerigo Vespucci.

«È motivo di grande orgoglio, per l’intero Abruzzo, accogliere per la prima volta nella storia questa nave iconica, simbolo dell’eccellenza e dell’identità italiana, che dopo un tour mondiale di due anni approda ora nel nostro territorio» ha dichiarato nei giorni scorsi il Presidente Marsilio.

«Si tratta di una giornata storica per l’Abruzzo che testimonia il forte legame instaurato con il Governo nazionale e un’attenzione concreta nei confronti del nostro territorio – ha dichiarato Marsilio riferendosi alla presenza della premier - a nome di tutti gli abruzzesi, rivolgo un sentito ringraziamento alla Presidente Meloni per la sua presenza e sensibilità istituzionale».