Avviati i lavori di potatura del verde pubblico a Fossacesia

Sono stati affidati alla ditta Agriforest Service di Vasto, attraverso il criterio del maggior ribasso, i lavori di potatura del verde pubblico su tutto il territorio comunale. Gli interventi, che hanno avuto inizio oggi dalle palme e dalle tamerici sul lungomare, riguarderanno anche alberature stradali, parchi e giardini, con l'obiettivo di garantire una manutenzione adeguata e costante del patrimonio verde di Fossacesia.

Il sindaco Enrico Di Giuseppantonio ha sottolineato l'importanza di questi interventi, non solo per la salute delle piante, ma anche per la sicurezza dei cittadini. "La cura del verde pubblico è fondamentale per migliorare la visibilità stradale, specialmente in punti dove essa viene meno, e per garantire la sicurezza dei pedoni, evitando che rami e arbusti in caso di maltempo possano cadere accidentalmente."

L'Amministrazione Comunale ha previsto, come ogni anno, un investimento nel bilancio per rendere Fossacesia sempre più bella e curata, con particolare attenzione alla manutenzione delle alberature, che costituiscono una risorsa fondamentale per la qualità dell'ambiente urbano.

Le aree destinate allo stoccaggio temporaneo di rami e fogliame, in collaborazione con Ecolan, sono state individuate nel parcheggio sottostante il campo sportivo del capoluogo e nell'area a nord del nucleo sportivo Baya Verde, per garantire la raccolta e lo smaltimento dei materiali in modo efficiente.

"Fossacesia continua il suo impegno per la tutela del verde pubblico e la sicurezza della cittadinanza- ha aggiunto l'assessore Danilo Petragnani- perseguendo un costante miglioramento del proprio patrimonio arboreo".