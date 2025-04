Incontro tra direttore generale Asl e presidente Asperger Abruzzo sulla neuropsichiatria infantile

Istituzione di un gruppo di lavoro per la riorganizzazione della neuropsichiatria infantile per migliorarne l’efficienza e intervenire in modo significativo sulle liste d’attesa tra le priorità indicate dal nuovo direttore generale della Asl Chieti – Lanciano – Vasto Mauro Palmieri che, ieri mattina, ha incontrato Marie Helene Benedetti, presidente dell’associazione Asperger Abruzzo. All’incontro era presente anche Riccardo Alessandrelli, dirigente del dipartimento di Neuropsichiatria infantile della Asl. Nell’incontro, avvenuto dopo richieste e comunicati di Benedetti, il direttore generale della Asl è tornato sul lavoro di riorganizzazione e ha espresso apertura nei confronti delle associazioni a cui saranno illustrati i lavori della ricognizione, che avverrà nelle prossime settimane, per valutarne i risultati.

Durante l'incontro Marie Helene Benedetti ha riportato le proteste e le posizioni assunte, anche nelle scorse settimane, dall'associazione sulle liste d'attesa e sulle necessità delle famiglie con bambini autistici. La presidente di Asperger Abruzzo ci ha dichiarato di essere soddisfatta di quanto ascoltato, dell’apertura alle associazioni del nuovo direttore generale e attende fiduciosa i risultati della ricognizione.