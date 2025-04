A Fossacesia avviati lavori di messa in sicurezza del territorio

Il Comune di Fossacesia avvia un importante intervento di messa in sicurezza idraulica finanziato con 1.284.000 euro, dal Ministero degli Interni d'Intesa con il Ministero Sviluppo Economico. L'obiettivo è prevenire i rischi idrogeologici, ridurre gli allagamenti e migliorare la gestione delle acque piovane, a seguito degli smottamenti e disagi causati da piogge intense nelle zone a rischio.

I lavori, affidati alla ditta "Fratelli Di Menna e Figli Srl", che ha vinto la gara d'appalto, sono previsti fino al 31 marzo 2026 e riguardano diverse aree del Comune, con interventi principali nelle seguenti zone:

Via Cacciaticchi : Realizzazione di un canale di raccolta acque, risagomatura della strada e protezione delle infrastrutture stradali.

Via Fonticelli Sud : Pulitura del canale stradale, riapertura del Fosso Cerreto e rinforzo delle sponde per evitare il collasso.

Via Piano Castello : Pulitura e risagomatura del canale stradale e consolidamento delle sponde del Fosso San Martino.

Via Fonte Antoni : Pulitura del canale di raccolta acque e ripristino dell'efficienza del Fosso sotterraneo intubato.

Via Piano di Riccio: Pulitura del canale, riapertura del Fosso di raccolta acque e installazione di barriere stradali per prevenire blocchi del flusso.

Il progetto, redatto dall' ingegner Luca Bucci D'Orsogna, con il responsabile unico del procedimento l'ingegner Nico Priori responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune, mira a proteggere il territorio e le infrastrutture locali da rischi idraulici, contribuendo alla resilienza del Comune di Fossacesia nei confronti dei cambiamenti climatici e degli eventi meteorologici estremi.

"L'avvio di questi lavori- ha detto il sindaco Enrico Di Giuseppantonio-rappresenta una tappa fondamentale per la sicurezza del nostro territorio. Questo intervento, finanziato interamente dallo Stato, è una risposta concreta alle problematiche legate agli allagamenti e alle difficoltà recenti causate dalle intense piogge. La sicurezza delle infrastrutture è una priorità per la nostra amministrazione e un investimento strategico per il futuro della nostra città."

"L'investimento in queste opere - ha aggiunto l'assessore ai Lavori Pubblici Danilo Petragnani- è una delle risposte più importanti alle problematiche idrauliche del nostro territorio. Gli interventi previsti contribuiranno a migliorare la gestione delle acque piovane e a proteggere le nostre strade. Le recenti condizioni meteo hanno reso ancora più urgente l'intervento."