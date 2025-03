Contributi economici per l’assunzione di lavoratori in particolati condizioni di svantaggio, domande possibili

Da mercoledì 19 marzo è possibile presentare sullo sportello digitale della Regione Abruzzo (sportello.regione.abruzzo.it) le istanze per ottenere contributi economici finalizzati all’assunzione di lavoratori in particolati condizioni di svantaggio.

E' quanto ricorda l’assessore regionale al Lavoro, Tiziana Magnacca.

“Le domande – spiega Magnacca - possono essere presentate da imprese e da liberi professionisti titolari di partita Iva fino al 30 novembre 2025. Ci sono a disposizione risorse per 1 milione di euro, provenienti dalla programmazione FSE Plus 2021-2027, con possibilità di ampliamento del budget nel caso di un numero alto di istanze di finanziamento”. Il contributo deve poi essere utilizzato per attivare un tirocinio extracurriculare oppure un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato oppure un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Le categorie di lavoratori che beneficiano del contributo sono quelle delle categorie protette del collocamento mirato della legge 68 del 1999, oltre alle persone con disabilità psichica