A Fossacesia attivati i voucheur per la partecipazione dei minori ad attivitÃ  sportive

Il Comune di Fossacesia attiva la nuova e importante iniziativa destinata a favorire l'inclusione sociale e il benessere dei minori, grazie al finanziamento dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza. A partire da aprile 2025, saranno concessi voucher per l'iscrizione a corsi e attività sportive, con particolare attenzione ai minori con disabilità o provenienti da famiglie in difficoltà economiche. L'iniziativa si rivolge ai 730 giovani tra i 6 e i 17 anni, residenti a Fossacesia, e avrà durata fino a novembre 2025.

"Con questa iniziativa vogliamo offrire a tutti i ragazzi e le ragazze di Fossacesia la possibilità di avvicinarsi allo sport, che è un veicolo fondamentale per la crescita sana e per l'inclusione sociale", afferma il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio. "L'attività sportiva è un diritto per tutti, e con l'assegnazione di questi voucher puntiamo a rimuovere qualsiasi barriera economica e sociale."

Il Piano Operativo, approvato dalla Giunta Comunale, prevede l'assegnazione di voucher del valore di 400 euro ciascuno per 30 minori, prioritariamente con disabilità, residenti a Fossacesia o con ISEE non superiore a 15.000 euro. Per altri 10 minori, che praticano sport fuori dal territorio comunale, è previsto un voucher di 300 euro rimborsabili.

"Questa iniziativa è parte del nostro impegno costante per sostenere le famiglie in difficoltà e garantire a ogni bambino e adolescente l'accesso a esperienze formative e socializzanti", dichiara l'Assessore alle Politiche Sociali, Mariangela Galante. "Lo sport è un potente strumento di inclusione - aggiunge il consigliere delegato allo Sport Carlo Luciani-e questa misura aiuterà i più giovani a crescere in un ambiente sano, lontano dalla marginalità sociale."

Le domande devono essere presentate entro il 7 aprile 2025, alle ore 12:00, presso l'Ufficio Protocollo del Comune o inviate tramite PEC all'indirizzo comune@pec.fossacesia.org . I moduli sono disponibili sul sito ufficiale del Comune ( www.fossacesia.org ) e presso gli uffici comunali.

Documenti richiesti: certificazione ISEE valida o attestazione di disabilità; informativa sul trattamento dei dati personali; copia di un documento di riconoscimento del richiedente. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito ufficiale o contattare il Segretariato Sociale del Comune.