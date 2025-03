Morte Andrea Prospero, l’arrestato è un 18enne della provincia di Roma

«Stamattina è stata eseguita una misura cautelare di arresto ai domiciliari di un giovane di 18 anni della provincia di Roma che, in base agli elementi che abbiamo acquisito avrebbe più che istigato o aiutato il giovane Prospero al suicidio» sono le prime parole nella conferenza stampa di oggi alle ore 12 del procuratore di Perugia Raffaele Cantone.

Durante le indagini la Polizia Postale è riuscita ad accedere ai dispositivi informatici usati da Andrea Prospero, la ricostruzione di Cantone che ha dichiarato che la morte di Prospero sarebbe apparsa volontaria già nelle prime ore dopo il ritrovamento del corpo , anche per l’assenza di lesioni, al medico legale.

«Soprattutto le chat di Telegram hanno consentito di individuare con chiarezza che cosa è avvenuto, tra le chat ce n’è una particolarmente drammatica perché è la chat che Prospero scambia con un’altra persona nei momenti immediatamente precedenti l’assunzione dei farmaci – ha riportato il procuratore di Perugia – è la chat da cui abbiamo ricavato gli elementi indiziari, stiamo parlando di elementi indiziari perché vale il principio sacrosanto della presunzione di innocenza, che consentono di ritenere che il soggetto che stamattina abbiamo tratto agli arresti domiciliari abbia non solo incentivato e confortato l’idea di Prospero di volersi suicidare ma l’abbia anche incoraggiato nei momenti in cui lo stesso Prospero manifestava titubanza a questa scelta».

«Stamani è stata eseguita una perquisizione in Campania - ha riportato Cantone (passaggio della conferenza stampa riportato da Ansa Umbria) - nei confronti di un giovane che riteniamo essere colui che ha venduto il medicinale, non risponde dello stesso reato perché lui non era in grado ovviamente di conoscere la ragione per la quale Prospero lo ha utilizzato».

Sono stati posti i prodromi per una fase 2 delle indagini ha aggiunto il procuratore Cantone.