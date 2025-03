Controlli tra discoteche, ristoranti e strutture ricettive: irregolaritÃ  e sanzioni

Sono proseguiti anche negli scorsi giorni i controlli disposti dal Questore della provincia di Chieti, sulla base di quanto deciso dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica nell’ambito dell’attività di prevenzione e repressione dei fenomeni di illegalità.

I controlli sono stati svolti dai poliziotti della Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Chieti e dei Commissariati di P.S. di Vasto e Lanciano, con il supporto dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Chieti-Pescara e del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione della Asl Lanciano-Vasto-Chieti.

Le attività hanno riguardato una discoteca ed un ristorante-pizzeria nelle zone di Vasto e San Salvo.

Nel primo caso è stata riscontrata la somministrazione di bevande alcooliche a minori, di età tra i 16 e i 17 anni, la presenza di un lavoratore irregolare, la mancata formazione del personale, il mancato aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.), la carenza di requisiti igienico-sanitari e la mancata applicazione delle procedure di autocontrollo (H.A.C.C.P.), con conseguenti sanzioni per circa 14.000,00 euro.

Nel secondo è stata riscontrata un’attività d’intrattenimento danzante non autorizzata all’interno di un ristorante-pizzeria nella zona di San Salvo, con l’impiego di addetti alla sicurezza in assenza di preventiva comunicazione al Commissariato di P. S. di Vasto, per cui sono state comminate sanzioni per circa 5.500,00 euro; mentre altre irregolarità riscontrate saranno segnalate agli Enti competenti per le proprie determinazioni.

I controlli hanno inoltre interessato una struttura ricettiva nel territorio montano, in relazione alla quale è stata sanzionata l’assenza del Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) e del piano di emergenza, la mancata applicazione delle procedure di autocontrollo (H.A.C.C.P.), e la carenza dei necessari requisiti igienico-sanitari, per cui sono state comminate sanzioni per circa 12.000,00 euro.

Nei prossimi giorni i controlli alle attività sottoposte a licenza continueranno.