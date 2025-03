Reso noto alle attività operanti nel commercio su aree pubbliche che, con determinazione n.163/DPH008 del 27/02/2025 è stato approvato l'avviso pubblico "Aiuti alle imprese operanti nel settore del commercio su area pubblica", con il quale la Regione Abruzzo intende supportare gli investimenti e sostenere le imprese del commercio su area pubblica mediante l’erogazione di contributi a fondo perduto per progetti di acquisto di beni strumentali e funzionali all’attività di vendita su area pubblica.

Possono partecipare gli operatori in possesso dei seguenti requisiti, pena la non ammissibilità:

- siano attive ed operanti alla data di pubblicazione dell'Avviso sul B.U.R.A.T.;

- abbiano, alla data di pubblicazione dell’Avviso sul B.U.R.A.T., quale codice attività, così come registrato alla CCIAA competente (visura camerale), uno fra quelli elencati nella Tabella di corrispondenza ATECO 2025 – ATECO 2007 “aggiornamento 2022” allegata al presente Avviso (All.A);

- siano in possesso di concessione di posteggio per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche, ai sensi dell’art. 11 della legge 30 dicembre 2023, n. 214, rilasciata da un comune ubicato nella Regione Abruzzo. Sono escluse le imprese del settore trasporto merci conto terzi.

Per la concessione del contributo a fondo perduto i soggetti interessati dovranno presentare, esclusivamente in via telematica, una istanza alla Regione con l’indicazione del possesso dei requisiti previsti agli articoli 4 e 5, compilando il format che sarà disponibile nello sportello telematico della Regione Abruzzo, raggiungibile dal sito web della Regione Abruzzo https://sportello.regione.abruzzo.it selezionando la voce “Catalogo Servizi”, “Sportello Sviluppo Economico”, “Aiuti alle imprese operanti nel settore del commercio su area pubblica”.

L’accesso allo sportello telematico della Regione Abruzzo per la compilazione della candidatura avviene esclusivamente attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale – SPID del titolare/legale rappresentante dal 25 marzo 2025 al 24 aprile 2025.