Buona governance, Fossacesia tra i vincitori del premio Eloge

Il Comune di Fossacesia ha ritirato ieri il prestigioso Premio Eloge 2025, un riconoscimento che celebra la buona governance secondo i principi elaborati dal Consiglio d'Europa. La cerimonia si è svolta a Gorizia, presso l'Aula Magna dell'Università di Trieste, alla presenza di oltre 70 tra sindaci e delegati provenienti da 17 regioni italiane. Il premio è stato ritirato dalla consigliera delegata Marina Paolucci.

Il programma Eloge, che sta per European Label of Governance Excellence. promosso da AICCRE (Associazione Italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa) e dal Consiglio d'Europa, premia i comuni che si distinguono per l'adozione dei principi di buona governance democratica. La valutazione si basa su 12 principi fondamentali, tra cui il rispetto della democrazia, dei diritti umani, dell'integrità pubblica e l'efficienza nella fornitura di servizi pubblici.

Il sindaco di Fossacesia Enrico Di Giuseppantonio, che per altri inderogabili impegni, non ha potuto essere presente alla cerimonia, ha espresso grande orgoglio per questo riconoscimento, sottolineando che il premio riflette l'impegno di tutta l'Amministrazione Comunale, dei dipendenti e dei cittadini. "Questo è il frutto di un lavoro collettivo, e ringrazio tutti coloro che hanno contribuito, in particolare Marina Paolucci che ha curato nei particolari il progetto", ha dichiarato il sindaco.

Marina Paolucci, che ha ritirato il premio, ha sottolineato l'importanza dello strumento Eloge per comprendere meglio i punti di forza e di debolezza del Comune. "Grazie a questa valutazione, saremo in grado di ottimizzare ulteriormente le nostre procedure e migliorare i servizi per i cittadini", ha commentato.

La targa del premio riporta il seguente testo:

"Rispetto, protezione e promozione della democrazia, dei diritti umani e dello stato di diritto; osservanza dei più elevati standard di etica pubblica e integrità; pratica della buona amministrazione; fornitura di servizi pubblici di alta qualità e benessere economico, sociale e ambientale."

“Il Premio Eloge 2025 conferma l'impegno del Comune di Fossacesia- hanno dichiarato il sindaco Di Giuseppantonio e la consigliera Paolucci- nel garantire una gestione pubblica trasparente e orientata al benessere dei cittadini e dell'ambiente”.