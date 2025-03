Philippe Pomone, famiglia pronta a nuova denuncia di scomparsa

Sono passati ormai oltre nove mesi dalla scomparsa di Philippe Pomone. Mesi di angoscia e preoccupazione per i figli Yann e Claire che in questi giorni son tornati da Francia e Canada per cercare il padre. Ricerche in cui è tenacemente impegnata la sezione abruzzese di Penelope con in prima linea la presidente Alessia Natali.

Nel settembre scorso la Procura di Lanciano ha archiviato il fascicolo aperto sulla scomparsa che era stato iscritto nel registro degli “atti non costituenti notizie di reato” (modello 45) dopo la prima denuncia di scomparsa da parte del figlio di Philippe Pomone, Yann, e dell’associazione Penelope. Associazione, hanno dichiarato i figli alle telecamere della TGR Rai Abruzzo, unica in questi mesi ad impegnarsi nelle ricerche e che sono pronti a presentare una nuova denuncia per la scomparsa del padre e di temere che qualcuno «potrebbe avergli fatto del male».