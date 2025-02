Conclusione del progetto "Scuola e volontariato"

Si è svolto in questi giorni il progetto PCTO "Scuola e Volontariato", organizzato dal Centro Servizi del Volontariato in collaborazione con l'Istituto Superiore "De Titta-Fermi" e l'Ass. Altri Orizzonti da anni attiva a tutela della salute mentale nel territorio di Lanciano.

Il progetto, che si concluderà il 28 febbraio, si propone come una importante iniziativa di inclusione sociale tra la realtà scolastica e il mondo del volontariato territoriale.

Durante la settimana, gli studenti coinvolti avranno l'opportunità di partecipare a laboratori, incontri formativi e attività pratiche, incentrate sulla promozione del benessere psicofisico dell'inclusione sociale e della solidarietà.

I volontari del servizio civile del CSV e dell'Ass. Altri Orizzonti, insieme ad esperti vicini alla salute mentale guideranno i ragazzi in un percorso di consapevolezza sulle tematiche sulla salute mentale.

Tale progetto ha una valenza di innovazione territoriale e un'occasione per gli alunni di entrare in contatto con la realtà del volontariato locale e comprendere l'importanza di contribuire attivamente al miglioramento della propria comunità.