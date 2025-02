Camera di Commercio Chieti Pescara, Pasquale Monea nuovo segretario generale

E’ Pasquale Monea, incaricato con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy del 31 gennaio 2025, il nuovo segretario generale della Camera di Commercio Chieti Pescara.

Ha appena concluso l’incarico di segretario generale del Comune di Firenze (prima aveva ricoperto lo stesso ruolo per la Città metropolitana di Firenze).

Dirigente con una vasta esperienza in ambito amministrativo e gestionale, ha rivestito numerosi ruoli di rilievo nel settore pubblico. È stato segretario generale in diversi comuni italiani ed ha svolto incarichi come dirigente generale del dipartimento Attività produttive della Regione Calabria e dirigente di Prima fascia della Regione Basilicata. La sua carriera include anche esperienze come Ufficiale della Guardia di Finanza. Autore di numerose pubblicazioni in materia di organizzazione e gestione delle risorse umane, ha collaborato con testate come "Il Sole 24 Ore" e riviste specializzate nel settore giuridico e della pubblica amministrazione. È stato anche docente e relatore in vari corsi di formazione e convegni sul tema.

Il presidente della Camera di Commercio Chieti Pescara Gennaro Strever: “Grazie alla selezione operata dalla Giunta, l'Ente sta offrendo al territorio un professionista con una visione trasversale e moderna della pubblica amministrazione. In un momento in cui le imprese hanno più che mai bisogno di un accesso facile e veloce ai servizi camerali, il nostro impegno è volto a ridurre la burocrazia, garantire opportunità di assistenza e crescita, migliorando al tempo stesso l’esperienza con la PA”.