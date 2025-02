Isee 2025, Caf Uil Abruzzo spiega tutte le novità

Caf Uil Abruzzo fornisce importanti chiarimenti sulle novità riguardanti il calcolo dell’Isee per l’anno 2025 tra cui l’introduzione della franchigia fino a 50.000 euro per titoli di Stato e prodotti di risparmio garantiti e sui ritardi segnalati nel rilascio delle attestazioni in queste prime settimane dell’anno.

La presidente di Caf Uil Abruzzo, Annarita Di Domenicantonio, dichiara: “A partire dal 2025, è prevista una novità significativa: i titoli di Stato, i libretti e i buoni fruttiferi postali fino a un valore di 50.000 euro non saranno più considerati nel calcolo dell’Isee. Questa misura è finalizzata a sostenere il risparmio delle famiglie. Tuttavia, l’applicazione pratica di tale franchigia è subordinata alla pubblicazione di un apposito decreto attuativo. Nel frattempo, le DSU (Dichiarazioni Sostitutive Uniche) dovranno continuare a includere l’intero patrimonio mobiliare. Una volta operativo, un algoritmo applicherà automaticamente la franchigia per i nuovi calcoli. Le attestazioni emesse prima del decreto resteranno valide fino al 31 dicembre 2025, con possibilità di richiedere un ricalcolo facoltativo. Inutile ricordare che la previsione di un costo a carico della persona richiedente, per la presentazione della seconda DSU, è dovuta alle modifiche all’assistenza alla compilazione della DSU/ISEE introdotte dal “Decreto lavoro” convertito in Legge n.85/2023; per effetto delle modifiche introdotte dal 1° ottobre 2023 l’Inps non corrisponde più ai Caf un corrispettivo per le DSU successive alla prima trasmesse nello stesso anno e per lo stesso nucleo”.

Rimangono gratuite per le famiglie la prima DSU presentata tramite il Caf e quelle successive alla prima, esclusivamente nel caso di variazione dei componenti il nucleo familiare. “Sono confermate anche per il 2025 le agevolazioni per le famiglie con componenti disabili o non autosufficienti. Queste comprendono l’esclusione dal reddito di trattamenti assistenziali e indennitari erogati da Enti pubblici e una maggiorazione di 0,50 del parametro della scala di equivalenza per ogni componente con disabilità. A causa dell’elevato numero di richieste, si stanno registrando ritardi nell’emissione delle attestazioni Isee, stimati intorno ai 6-7 giorni dalla presentazione della DSU. Confartigianato invita gli utenti a verificare lo stato della propria pratica decorso questo periodo. Gli sportelli Caf Uil Abruzzo sono a disposizione per assistere gratuitamente nella compilazione delle prime DSU e per fornire informazioni dettagliate sulle novità Isee 2025”, conclude Di Domenicantonio.