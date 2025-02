Ultimi giorni per presentare le candidature per il Servizio Civile con le Pro Loco

Pro Loco, «a favore del luogo». Un nome che già indica la vocazione di questa tipologia di associazioni diffuse in Italia e anche nel nostro territorio. Da promuovere, valorizzare, animare, sul cui sviluppo puntare per arricchire i territori mettendo al centro cultura, storia, radici e talenti. Tante sono le Pro Loco presenti sul nostro territorio, presidi associativi che s’impegnano a valorizzare, far conoscere, diffondere, la storia e la cultura locali. Erano nel cuore di Emiliano Giancristofaro, gigante della cultura e del giornalismo quasi tre anni fa. Sterminato è l’elenco di libri e servizi giornalistici in cui Giancristofaro ha recuperato radici e tradizioni, le ha raccontate e rese immortali.

Il video che alleghiamo a quest’articolo, pubblicato su youtube sul canale Vastogallery, in cui Emiliano Giancristofaro ha documentato il rito dell’uccisione del maiale a Paglieta e Casalbordino è solo uno degli innumerevoli documenti di quest’immenso lavoro.

C’è un’opportunità, a disposizione per tutti i ragazzi e le ragazze tra i 18 e i 29 anni che unisce la memoria di Emiliano Giancristofaro e il quotidiano impegno delle Pro Loco: il Servizio Civile Universale. Il 18 febbraio scadono i termini per presentare le candidature per svolgerlo con le Pro Loco abruzzesi. «L’impegno previsto è di 12 mesi, 25 ore settimanali con un monte ore annuo di 1.145 ore per di 12 mesi, articolato su 6 giorni a settimana – riporta l’Unpli Abruzzo - l’età di chi risponde al bando dev’essere compresa tra i 18 e i 29 anni. Le persone selezionate sottoscriveranno con il Dipartimento un contratto che fissa, tra l’altro, l’importo dell’assegno mensile per lo svolgimento del servizio in € 507,30 (salvo incremento sulla base della variazione, accertata dall’ISTAT)». «Per poter partecipare alla selezione occorre individuare il progetto di SCU in cui essere impegnati – prosegue la nota del sodalizio che unisce le Pro Loco abruzzesi - gli aspiranti operatori volontari devono produrre domanda di partecipazione, indirizzata direttamente all’ente titolare del progetto prescelto, esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it». «Il documento redatto alla fine del progetto concorrerà all’assegnazione di un riconoscimento che l’UNPLI Abruzzo ha istituito qualche anno fa, proprio per premiare l’impegno di volontarie e volontari delle rete: il Premio Emiliano Giancristofaro, insigne studioso di folklore abruzzese, che è sempre stato vicino al lavoro delle Pro Loco nelle ricerche delle tradizioni e del patrimonio culturale» sottolinea l’Unpli Abruzzo.

Sono 63 i posti disponibili in tutto l’Abruzzo. In provincia di Chieti queste le Pro Loco coinvolte: Comitato provinciale UNPLI Chieti con sede a Lanciano (posti disponibili: 4); Pro Loco Val di Sangro di Atessa (posti disponibili: 2); Pro Loco di Villalfonsina (posti disponibili: 2); Pro Loco di Tufillo (posti disponibili: 2); Pro Loco di Pollutri (posti disponibili: 1); Pro Loco di Paglieta (posti disponibili: 2); Pro Loco Città del Vasto (posti disponibili: 2); Pro Loco San Camillo de’ Lellis di Bucchianico (posti disponibili: 3); Pro Loco Romagnoli di Mozzagrogna (posti disponibili: 2); Pro Loco di Cupello (posti disponibili: 2); Pro Loco Contea di Monteodorisio (posti disponibili: 2).