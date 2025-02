Atti persecutori, minaccia e violenza privata, arrestato dai Carabinieri

Arrestato dopo provvedimento della Procura della Repubblica di Lanciano dai Carabinieri di Casoli un 33enne.

«Già noto alle forze dell'ordine per diversi precedenti - riporta la nota del Comando Provinciale dei Carabinieri - l'uomo era stato condannato per i reati di atti persecutori (stalking), minaccia e violenza privata, commessi nel corso del 2021». Il provvedimento della Procura è stato emesso per l'espiazione di una pena residua di circa quattro anni di reclusione.

«Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Chieti, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per l’esecuzione della pena detentiva - hanno reso noto i militari - l’attività condotta afferma il costante impegno dell’Arma dei Carabinieri nella prevenzione e repressione dei reati sul territorio, con particolare attenzione ai delitti contro la persona e alla tutela delle vittime di condotte persecutorie e violente».