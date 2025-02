Terremoto in Croazia, scossa avvertita sulla costa abruzzese

Una scossa di terremoto di Magnitudo 5.1, secondo l'Ingv, è stata registrata alle 18.43 nel territorio della costa settentrionale della Croazia.

E' stata avvertita distintamente anche in Italia, lungo la Costa Adriatica, ad Ancona, nel Veneziano e nel Friuli. Ma non solo. Leggermente si è sentita anche in Abruzzo.

Il sisma è stato registrato a una trentina di chilometri a est dell'isola di Zara (Zadar in croato), sulla terraferma a una profondità di circa dieci chilometri, si legge su lastampa.it

foto inmeteo.net