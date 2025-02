Casa dello Studente sarÃ  luogo memoria terremoto 2009

Inizia il percorso tecnico e amministrativo che porterà alla rigenerazione urbana dell'area dell'ex Casa dello Studente in via XX Settembre, all'Aquila.

La Giunta comunale, infatti, ha dato il via libera all'approvazione dello schema di concessione dei fondi, pari a 4 milioni di euro, che verranno trasferiti dalla Regione Abruzzo al Comune per la realizzazione degli interventi.

Risorse disponibili a seguito della sottoscrizione, nel febbraio dello scorso anno, dell'Accordo per lo Sviluppo e la Coesione finanziato con le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (Fsc) per il periodo 2021-2027 tra Regione Abruzzo e Governo nazionale, alla presenza del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Contestualmente, l'esecutivo comunale ha approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione (Dip) per la riqualificazione dell'area che si sviluppa su una superficie di 1.400 metri quadrati.

"L'obiettivo - spiegano il sindaco, Pierluigi Biondi, e il vicesindaco con delega alla Ricostruzione dei beni pubblici, Raffaele Daniele - è quella di creare un luogo in cui coltivare e conservare la memoria del terremoto del 2009 creando, al contempo, spazi per i giovani con funzioni aggregative, ricreative e culturali. Un luogo che potrà essere riferimento per l'intera comunità aquilana e che, insieme al Parco della Memoria, che abbiamo inaugurato nel settembre 2021, conferisce un tributo doveroso cittadino alle vittime del sisma".

(Ansa Abruzzo)

foto: Università dell'Aquila