Allungamento pista, Fraccastoro: “I chiarimenti sull’iter su una relazione che verrà consegnata agli organi competenti”

Ieri mattina “preposti della Saga hanno partecipato alla seduta della commissione regionale Vigilanza convocata per aggiornare i consiglieri sulle attività relative all’allungamento della pista. Nello specifico la seduta”, precisa il presidente della Società di gestione aeroportuale Giorgio Fraccastoro, “aveva come oggetto ‘Stato dei lavori e chiarimenti su tempistiche intervento per lo sviluppo dell’Aeroporto d’Abruzzo - Lavori di allungamento pista’, che la struttura della Saga ha messo nero su bianco su una relazione scritta che sarà consegnata agli organi competenti già nella giornata di domani. Tuttavia mi è stato riferito che le domande dei consiglieri principalmente si sono focalizzate su un singolo momento di tutto l’iter, ancorché non oggetto della seduta”.

E così, “pur non dovendo fornire alcun chiarimento in quella sede circa i fatti dell’epoca che hanno visto partecipi alcuni rappresentanti pro tempore della società oggi da me presieduta”, continua il presidente, “val la pena stigmatizzare, senza alcuna riserva, qualsiasi tipo di illazione, sul comportamento della Saga, presidio inattaccabile di legalità e di trasparenza. Circa i connotati dell’evento del 5 febbraio 2024, facciamo esplicito e integrale richiamo ai contenuti del comunicato stampa dell’epoca, che ne chiarì la natura di inizio delle attività propedeutiche e non dei lavori”.

Da ultimo, un'altra puntualizzazione: la seduta di ieri “è stata caratterizzata da continue interruzioni tecniche, dovute unicamente alla connessione messa a disposizione dalla struttura regionale, che hanno impedito una esposizione fluida dei fatti, bloccando la conclusione dei chiarimenti, proprio nel punto cruciale della discussione. Saga fornirà ogni ulteriore chiarimento unicamente nelle sedi istituzionali e con i toni più consoni che dovrebbero confarsi a un organo di tal guisa”, conclude il presidente Fraccastoro.