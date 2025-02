Consiglio Abruzzo: approvato a maggioranza il 'Milleproroghe'

Il Consiglio regionale d'Abruzzo ha approvato a maggioranza il progetto di legge, di iniziativa della Giunta regionale, "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni", il cosiddetto 'Milleproroghe', con il quale si intendono prorogare i termini previsti da alcune disposizioni legislative, nonché dettare norme per regolare l'azione amministrativa di competenza regionale.

Per quanto riguarda alcune disposizioni del Milleproroghe, si estende di un ulteriore anno la deroga in essere nei servizi di trasporto pubblico a mercato, fino al 31 dicembre 2025, circa l'utilizzo di autobus immatricolati da oltre 10 anni, fermo restando il rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa.

Prorogati al 30 giugno 2025 i Commissari straordinari delle Comunità montane soppresse.

La Giunta, entro il 31 dicembre 2025, tramite il Dipartimento regionale competente, approva le linee guida sui contenuti minimi per la redazione del PEBA (Piano eliminazione barriere architettoniche) da parte dei Comuni nel caso in cui i medesimi non abbiano proceduto ad approvare strumenti propri, fermi restando i vincoli di legge.

Al concetto di barriera architettonica la Regione integra quello di barriera sensoriale e percettiva o intellettiva riguardante le relative forme di disabilità.

Il testo approvato incide anche sul Piano demaniale marittimo e prevede che si riservi una quota non inferiore al 20 per cento delle aree demaniali marittime alla fruizione libera e gratuita. Per i Comuni con popolazione superiore ai 70mila abitanti la quota è ridotta al 10%.

Autorizzato il finanziamento di leggi regionali in ambito culturale per il 2025: Notte dei Serpenti (200 mila euro), Valorizzazione e riqualificazione dei tratturi (150 mila), Festival Popoli Europei (100 mila), Tutela minoranza linguistiche (50 mila), Festival Dannunziano (500 mila), Patrimonio medievale (100 mila). Infine, prevista una ariazione di bilancio per la copertura del deficit sanitario (10milioni di euro).



(Ansa Abruzzo)