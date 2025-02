Lascia Verona per tornare "a casa": in Endoscopia a Chieti arriva Rachele Ciccocioppo

"Felice di tornare nella mia terra ed essere utile ai cittadini della provincia di Chieti, portando qui esperienza e competenza acquisite in tanti anni di professione trascorsi in altre città e in altri Paesi”. Queste le parole di Rachele Ciccocioppo, Professore Ordinario di Gastroenterologia presso l’Università “D’Annunzio” e da domani, 6 febbraio, a capo della Endoscopia Digestiva dell’Ospedale di Chieti.

Un percorso inverso, quello scelto dalla professionista, rispetto a quanti lasciano l’Abruzzo, un ritorno alle origini dettato dal desiderio di riportare “ a casa” sapere e scienza, e dare un contributo di qualità al sistema salute di questa regione. E' stata accolta questa mattina dal Direttore sanitario Asl Flavia Pirola, che le ha presentato l'organizzazione aziendale e le principali necessità del Servizio di Endoscopia.

Nata a Lanciano e laureata presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università dell’Aquila, ha poi conseguito specializzazioni in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva e in Medicina Interna. Ha frequentato il Centro di Neuroscienze della Flinders University di Adelaide (Sud Australia) dove ha condotto ricerche nel campo della motilità intestinale, e il Laboratorio di Ricerca della Friedrich-Alexander University di Erlangen-Norimberga (Germania) per studi di base sulla malattia celiaca. Ha sempre lavorato sotto la guida del Professore Gino Roberto Corazza, che ha seguito a Pavia, in qualità di Ricercatore convenzionato con la Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo e, successivamente, a Verona come Professore Associato in Gastroenterologia, convenzionato con l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata “Policlinico Rossi” di Verona.

Ha ricoperto diversi incarichi in Società Scientifiche nazionali ed internazionali, tra cui quello di Chief Scientific Officer della International Society of Cell & Gene Therapy. È coautrice di oltre 200 lavori pubblicati su riviste scientifiche internazionali e numerosi capitoli di libri.