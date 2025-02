Marco Del Sindaco, maresciallo della Guardia di Finanza in quiescenza, insignito dell’onorificenza di Commendatore della Repubblica, è stato ricevuto in Comune, ad Atessa, dal sindaco Giulio Borrelli, per la consegna di una targa di encomio.

Presenti al cordiale incontro i familiari e il consigliere regionale Vincenzo Menna.