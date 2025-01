Procura Perugia apre fascicolo su studente scomparso

Un fascicolo senza ipotesi di reato e indagati è stato aperto dalla Procura di Perugia dopo la scomparsa di Andrea Prospero, nato a Lanciano il 20 ottobre 2005, studente universitario di Informatica presso l'Università degli Studi di Perugia, allontanatosi nel pomeriggio del 24 gennaio scorso senza lasciare alcuna comunicazione.

Gli inquirenti stanno cercando di capire cosa sia esattamente successo.

Al momento non risulta esserci alcuna pista privilegiata.

A seguito della denuncia di scomparsa, presentata dai familiari, la questura ha dato avvio alle attività di ricerca insieme alle altre forze di polizia, specie lungo i percorsi oggetto degli spostamenti abituali da parte dello scomparso, ed i vigili del fuoco hanno attivato il sistema di geolocalizzazione "Life keeper", una strumentazione che utilizza il drone come ripetitore per le celle telefoniche, tuttavia senza ottenere al momento alcun risultato.

(Ansa Abruzzo)